Frauen-Handball Oerligist Adler Königshof ist bereit für das große Finale

„Heute gab es nie einen Zweifel daran, wer das Spiel gewinnen wird. Es war wieder eine geschlossene Mannschaftsleistung“, freute sich Adler-Coach Joshua Wiesehahn. „Schon jetzt haben wir unser Saisonziel mehr als erfüllt. Wir wollten die vergangene Saison bestätigen und haben bereits den HVN-Pokal und den Krefeld-Grenzland-Pokal gewinnen können. Natürlich wollen wir nun bei dieser Ausgangssituation auch den Aufstieg in die Nordrheinliga perfekt machen.“ Am Samstag wollen die Adler-Frauen bei Fortuna Düsseldorf II mit dem 22. Saisonsieg den Aufstieg in die Nordrheinliga unter Dach und Fach bringen; sie haben es also in der eigenen Hand.