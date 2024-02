Handball Die Rollen im Derby sind klar verteilt

Die Nordrheinliga der männlichen A-Jugend biegt auf die Ziellinie ein: Die Eagles Niederrhein empfangen am Samstagnachmittag (16 Uhr, Sporthalle Scharfstraße) Tabellenführer Turnerschaft Grefrath. Das Hinspiel konnten die Grefrather zu Hause denkbar knapp mit 31:29 für sich entscheiden. „Nachdem wir uns im Hinspiel ziemlich schwergetan haben, gehen wir natürlich gewarnt in das Derby“, berichtet Grefraths Coach Markus Knauf. „Aufgrund der Tabellenführung sind wir die Gejagten und jeder will sich gegen uns profilieren. Aber das Ziel, dass wir in dieser Saison erreichen können, sollte uns für die letzten sechs Spiele den nötigen Kick geben, mindestens genauso motiviert dagegen zu halten.“