Handball : Oberligist Adler Königshof muss sich schnell erholen

Krefeld Beim Tabellenzweiten Bergischer HC II musste sich Handball-Oberligist Adler Königshof geschlagen geben. Die Mannschaft von Marius Timofte verlor in Solingen 27:38 (12:17). Erfolgreichster Torschütze für die Adler war einmal mehr Sebastian Bartmann mit zehn Toren.

Bereits am Samstag geht es für die Adler bei der HSG Hiesfeld/Aldenrade weiter. Schon am Dienstag kommt es dann in der Sporthalle Königshof zum Derby gegen den TV Oppum. Das Stadtduell wurde bereits zweimal wegen Corona verlegt. Insgesamt müssen die Adler aufgrund der Pandemie ein Mammutprogramm im März absolvieren. Mit den bereits absolvierten Spielen gegen Gladbach und beim Bergischen HC II stehen für den März insgesamt sieben Spiele für die Timofte-Truppe auf dem Programm.