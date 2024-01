29:27 beim Longericher SC Torhüter Martin Juzbasic feiert gelungenen Einstand bei der HSG Krefeld Niederrhein

In der 25. Minute zeigte dann auch Keeper Martin Juzbasic, warum der Sportliche Leiter den 36-Jährigen noch kurzfristig vom Zweitligisten TSV Bayer Dormagen verpflichtete. Er verhinderte, dass Longerichs Lukas Martin Schulz nicht seinen dritten Siebenmetertreffer erzielen konnte. Der Neuzugang führte sich bestens ein. So ging es für die Krefelder mit einer verdienten 13:11-Führung in die Halbzeitpause.