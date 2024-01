Hallenhockey-Bundesliga Weiterhin punktlose Damen des CHTC stehen vor dem Abstieg

In Duisburg machten die Gäste im ersten Viertel die Räume eng und spielten gut nach vorne. Erst mit der letzten Aktion des ersten Spielabschnitts gelang Carolin Schmid der Führungstreffer. Im Laufe der Halbzeit erarbeiteten sich die Krefelderinnen ein deutliches Chancenplus, blieben aber, wie schon zu oft in dieser Saison, torlos. Auch das 0:2 zur Pause durch Giulia Funkel war noch kein Beinbruch. Nach der Pause blieb das Spielgeschehen zunächst eng. Ende des dritten Viertel erhöhten Amelie Haferkamp und Sarah Gehring allerdings auf 4:0. Der CHTC setzte im letzten Spielabschnitt alles auf eine Karte und nahm die Torhüterin heraus, doch der Plan ging nicht auf und Raffelberg nutzte das leere Tor, um das Ergebnis auf 7:0 in die Höhe zu schrauben. In der Schlussminute gelang Alina Pasthy das Ehrentor.