Hallenhockey Anna Küskes rettet die CHTC-Damen vor dem Abstieg

Somit war gegen Bonn ein Sieg Pflicht, um noch eine Chance auf den Ligaverbleib zu haben. Doch der erste Treffer gehörte Bonns Thea Scheidl. Diesmal glich Krefelds Kapitänin Anna Küskes früh aus stellte so die Weichen für eine sehr intensive Partie. Schließlich sorgte die durchsetzungsstarke Stürmerin in der Schlussminute per Strafecke für den so wichtigen Siegtreffer. Vor dem letzten Spiel steht ihr Team aufgrund eines um fünf Treffer besseren Torverhältnis auf Rang fünf vor den punktgleichen Leverkusenerinnen. Am letzten Spieltag trifft Krefeld auf RW Köln, während Leverkusen gegen Topfavorit Düsseldorf empfängt.