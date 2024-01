Hallenhockey Damen und Herren des Crefelder HTC starten in der Fremde

Am ersten Spieltag des neuen Jahres müssen beide Krefelder Hockeyteams zweimal in der Fremde antreten. Für die Herren geht es jeweils um 14 Uhr am Samstag zu Blau-Weiss Köln, ehe sie tags darauf bei Rot-Weiss Köln antreten. Die Damen starten am zunächst am Samstag um 16 Uhr beim Club Raffelberg, ehe sie am Sonntag ebenfalls bei Rot-Weiss Köln um 12 Uhr spielen.