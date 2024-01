Hallenhockey-Viertelfinale Drei Tore von von Lucas Bachmann reichen dem Crefelder HTC nicht

„Ein riesen Kompliment an mein Team, sie sind toll zurückgekommen und haben einen riesen Fight geliefert. Wir waren mit Mannheim trotz unserer zahlreichen Ausfälle auf Augenhöhe und hatten nach dem 5:5 wieder alle Chancen“, sagte Trainer Matthias Mahn, dessen Interimszeit mit dieser Hallensaison endet. „Über weite Strecken standen wir sehr stabil und haben wenig zugelassen. Schlussendlich war Mannheim in beiden Kreisen etwas konsequenter als wir. Sie haben viele Treffer im Rebound erzielt, da waren wir nicht wach genug. Wir müssen aus unseren zahlreichen Ecken definitiv mehr Tore machen, wenn man in so einer Partie gewinnen will. Dennoch bin ich sehr stolz auf die Mannschaft, die eine tolle Saison gespielt und auch heute eine starke Leistung gezeigt hat.“