Hallenhockey Lucas Bachmann und Anton Boomes treffen je fünf Mal für den Crefelder HTC

Krefeld · Da hat es ordentlich gerappelt. 20 Tore hat der Crefelder HTC in den beiden Begegnungen beim Düsseldorfer HC und gegen Rot-Weiss Köln erzielt und ist so mit zwei Siegen in die Hallenhockey-Saison gestartet.

03.12.2023 , 17:24 Uhr

Lucas Bachann (rechts im weißen Trikot) war in Torlaune. Foto: Foto: Hans Kramhöller/Hans Kramhöller

Von Nomita Selder