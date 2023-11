Hallenhockey Crefelder HTC mit knackigem Auftaktprogramm

Der Düsseldorfer HC, bei dem die Herren gastieren, ist ein echter Hallenspezialist. Dies weiß auch Matthias Mahn: „Gerade der Auftakt beim DHC stellt allerhöchste Ansprüche an uns. Zum ersten Heimspiel dann Rot-Weiß Köln zu Hause zu haben, ist knackig. Nach dem Wochenende werden wir dann schon etwas besser wissen, was die Vorbereitung wert war.“ Die Partie gegen Köln beginnt am Sonntag um 12 Uhr in der Glockenspitzhalle, wo alle Heimspiele der ersten Damen und Herren stattfinden. In der eng getakteten Hallensaison muss der CHTC auf seinen Kapitän Niklas Wellen, der sich mit den deutschen Herren auf die Olympiaqualifikation Mitte Januar vorbereitet, verzichten. Auch der zuletzt besonders stark aufgelegte Torhüter Joshua Onyekwue Nnaji wird aufgrund der U21-WM zeitweise fehlen. Da zahlreiche Teams durch internationale Turniere auf ihre Nationalspieler verzichten müssen, kann die Saison die eine oder andere Überraschung bringen. Neben den Auftaktgegnern sind Aufsteiger Blau Weiss Köln, Mitfavorit Uhlenhorst Mülheim und Schwarz-Weiß Neuss in der Gruppe West.