Hallenhockey-Bundesliga Anton Boomes sorgt mit seinem Treffer für die Entscheidung

Am Sonntag startete sein Team gut und ging durch Jonathan Ehling in Führung, doch Köln kam durch Michel Struthoff und Paul Babic zur 2:1-Führung. Der zweite Abschnitt gestaltete sich recht ausgeglichen, mit dem Pausenpfiff erzielte Mika Schröders den Ausgleich. In der zweiten Halbzeit steigerten sich die Gäste noch einmal und erarbeiteten sich deutlich mehr Spielanteile und Torchancen. Anton Boomes gelang es, dies mit dem 3:2 auch in Zählbares umzumünzen. Köln glich durch eine Strafecke von Elian Mazkour, der mit nun 29 Toren bester Torschütze ist, zum 3:3 aus. Die Seidenstädter wollten sich diesmal die verdienten Punkte nicht nehmen lassen. Innerhalb von zwei Minuten sorgten Christian von Ehren und Anton Boomes, der von Julius Hayner gut in Szene gesetzt wurde, mit dem 5:3 für den ebenso überraschenden wie verdienten Sieg. „Der Sieg gegen Rot-Weiss ist natürliche das Highlight und gibt uns Schwung für den Endspurt“, sagt der Coach. „Wir haben als gesamte Mannschaft gut verteidigt und dann unsere gute Form auch in Tore umgemünzt. Am Ende haben wir auch das nötige Spielglück, das uns im ersten Spiel noch ein wenig gefehlt hat.“