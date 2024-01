Hallenfussball Jetzt greifen die vier Oberligisten ins Geschehen ein

Der ausrichtende FC Hellas Krefeld, der mit seiner ersten Mannschaft seit 2018 in der Kreisliga A spielt, freut sich auf den zweiten und dritten Veranstaltungstag: „Nachdem der erste Vorrundenspieltag mit über 600 Zuschauern bereits ein voller Erfolg war, hoffen wir am Samstag und in der Endrunde am Sonntag auf viele Besucher und gute und spannende Spiele in der Glockenspitzhalle“, sagt Turnierleiter Alex Ouzounis vom FC Hellas, der in diesem Jahr sein 50-jähriges Vereinsjubiläum feiert.