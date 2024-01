Stadtmeisterschaft im Hallenfussball Oberligist FC Büderich gewinnt das Spektakel

Am zweiten Vorrundenspieltag qualifizierten sich am Samstag in der Gruppe C die überwiegend aus Nachwuchkickern zusammengestellte Elf des KFC Uerdingen und Oberligist TSV Meerbusch für die gestrige Endrunde. In Gruppe D setzten sich die favorisierten Oberligisten SC St. Tönis und FC Büderich durch. Als bester Gruppendritter rutschte der KSV Pascha Spor durch das bessere Torverhältnis gegenüber Andolu-Türkspor in das Hauptfeld. Eher enttäuschend blieb der Auftritt der Bezirksligisten SV Vorst, Hülser SV und VfL Tönisberg. Während in der ein oder anderen Partie das spielerische Feuerwerk fehlte, richtete sich in der Begegnung zwischen dem KFC und Anadolu-Türkspor die Aufmerksamkeit auf die Ränge, als aus dem gut 200 Personen starken KFC-Anhang ein Rauchtopf gezündet wurde. Durch den ausgelösten Feueralarm rückten Polizei und Feuerwehr an. Nach gut einer halben Stunde konnte das Turnier fortgesetzt werden. Der polizeibekannte Übeltäter wurde dingfest gemacht. Ihm dürfte eine saftige Rechnung ins Haus flattern. Die Krefelder Ultras distanzierten sich in ohnehin schwieriger Zeit für die Blau-Roten ausdrücklich von dieser Aktion.