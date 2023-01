Hallenfußball Stadtmeisterschaft wird zum Neujahrstreffen der Vereine

Auch letzteres ist angesichts des Verlustvortrags von knapp 7.000 Euro in den beiden Vorjahren, der von der Stadt erhobenen Hallenmiete, die zumindest auswärtige Spieler und Besucher verwunderte, der üppigen Reinigungskosten sowie weiterer Kosten für Hausmeister, Sanitätsdienst und Schiedsrichter alles andere als selbstverständlich. 600 zahlende Zuschauer am ersten Tag und 750 am Finaltag sowie 620 beziehusgeweise 280 Aktive an den beiden Tagen sorgten mit ihren Eintrittsgeldern und dem Umsatz beim Catering in Höhe von 18.000 Euro dafür, dass der VfB kostendeckend das Turnier ausrichten konnte. „Des Geldes wegen muss man so ein Turnier mit bis zu 70 Helfern nicht ausrichten“, sagt Rex. „Reich wird man damit nicht. Das ist nur etwas für das Prestige. Aber wir haben eine Menge Spaß gehabt und können für die Helfer noch ein schönes Fest ausrichten.“