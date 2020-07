Tennis : Großes Favoritensterben bei den 30. Krefeld Open

Krefeld Beim Senioren-Tennisturnier des Crefelder TC sind einige der ersten vier gesetzten Spieler aus dem Rennen. Der Grefrather Achim Przybilla steht am Donnerstag im Finale. Herren 50 und 55 jetzt auch im Einsatz.

Bei den Herren 65 stehen die Finalteilnehmer fest. Achim Przybilla musste nach seinem Mammut-Viertelfinal-Match vom Dienstag auch 21 Stunden später im Halbfinale gegen den an Position eins gesetzten Paul Schulte (TC SG Hagen) in die Verlängerung. Nach verlorenem ersten Satz (6:7) drehte der Grefrather aber den Spieß eindrucksvoll um (6:2, 10:1). Am Donnerstag trifft er um 14.15 Uhr auf seinen Teamkollegen beim Regionalligisten TG Gahmen, Dan Nemes. Der gewann sein Halbfinale gegen den an Zwei gesetzten Joachim Kubeng vom Club an der Alster Hamburg mit 6:2, 6:2.