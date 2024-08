Eishockey Regionalliga Stürmer Jan Wellen kehrt zur Grefrather EG zurück

Nach Goalie Leon Brunet und Verteidiger Lukas Siebenmorgen für die Defensive meldet Eishockey-Regionalligist Grefrather EG in dieser Woche auch Verstärkung für den Angriff. Vom Krefelder DNL-Team wechselt Jan Wellen an die Niers. Der 20-Jährige hatte einst in Grefrath mit dem Eishockeysport begonnen und kehrt nun an die Stadionstraße zurück. Er sammelte im Alter von fünf Jahren auch bei seinem Heimatverein seine ersten Eishockey-Erfahrungen.