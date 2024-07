Eishockey Westerkamp, Cychowski und de Lima bleiben bei der Grefrather EG

„Mit den drei Spielern bleiben uns ganz wichtige Elemente aus der Vorsaison erhalten. Alle drei bringen ordentlich Tempo und Dynamik in unser Angriffsspiel. In dieser Saison werden sie noch einmal deutlich mehr gefordert sein und wieder ein Stück weit mehr Verantwortung übernehmen. Ich traue ihnen absolut zu, auch in der Regionalliga zu bestehen“, so Trainer Christian Tebbe.

„Für mich war es eine tolle erste Saison in Grefrath, die unbedingt Lust auf mehr gemacht hat“, sagt Marlon Alves de Lima. „Von der Mannschaft und vom Verein wurde ich super aufgenommen. Ich habe mich von Beginn an hier sehr wohl gefühlt.“ Dabei stimmt für ihn auch das Drumherum beim Phoenix: „Die GEG ist ein toller Verein. Das Team ist wie eine Familie und wir haben natürlich super Fans. So eine tolle Atmosphäre hat kein anderes Team in der Landesliga aufweisen können.“