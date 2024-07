Eishockey Grefrather EG startet mit zwei Torhütern

Von Lang trainiert werden künftig auch Mathis Kaiser und Maik Schäfer. Die beiden jungen und talentierten Goalies bleiben beim Phoenix auch in der kommenden Regionalliga-Spielzeit an Bord. Der 20-jährige Mathis Kaiser wechselte im Laufe der vergangenen Saison als Ersatz für den nach Duisburg in die Oberliga abgewanderten Leon Jessler an die Niers. Der ehrgeizige Kaiser war beim Regionalligisten Ratinger Ice Aliens nicht ganz glücklich, kam er dort doch nur selten neben dem gesetzten Stamm-Duo Christoph Oster und Lukas Schaffrath zum Einsatz.