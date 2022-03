Ein Besuch : Das Badezentrum – die etwas andere Golfanlage

Krefeld Golf wird nicht nur in Schottland auf sattem Grün oder unter Portugals Sonne gespielt. In Krefeld wird von September bis Mai im Badezentrum abgeschlagen. Der Unterschied zu den anderen Golfplätzen der Welt ist frappierend.

Erst mal schauen, wie man reinkommt. Schließlich hat das Freibad nicht geöffnet. Rechts neben der breiten Zufahrt zum Badezentrum finde ich ein offenes Törchen, auf dem Schilder eine öffentliche Golfanlage ankündigen. Und tatsächlich, vor meinen Augen tut sich ein Golfplatz auf – mit Grün und Fahnen, wie man sich das vorstellt. Sofort neben dem Eingang ist der Abschlag von einer Matte für Bahn Nr. 1. / 110 m / Par 3. Ich sehe die Fahne in entsprechender Entfernung hinter einer Gasse zwischen Bäumen hindurch. Das Grün scheint mir von einem Bunker aus Sand umgeben – nicht so einfach.

Aber das Eingangsschild gibt mir zu verstehen, dass man zuerst einmal zum Office gehen möge. Ordnung muss sein, und ich folge dem Weg zu einem großen Container. Hier treffe ich auf Oli. Er betreibt die Anlage, die sich auf neun Löchern über die gesamten Liegeflächen des Badezentrums erstreckt. Von ihm erfahre ich, dass hier jeder Golf spielen kann, ohne Platzreife, Mitgliedschaft oder sonstigen Schnickschnack. Neudeutsch einfach „Pay and Play“ (zahlen und spielen). Der Golfplatz hat in den Monaten geöffnet, wenn das Freibad geschlossen ist – so einfach ist das.