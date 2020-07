Triathlon : Geschwister Saßerath überzeugen

Krefeld Der Sport ächzt noch immer unter der Corona-Pandemie, kommt aber langsam wieder auf Touren. In der Triathlon-Bundesliga starteten sie in einem virtuellen Radrennen auf Zwift.

Auch bei Schwester Anna Pauline lief es nach verletzungsbedingt reduziertem Training besser, als erwartet. Sie fuhr mit dem 16. Platz in einem stark besetzten Feld – auch bei den Damen waren mit Laura Lindemann und Nina Eim zwei Olympiakandidaten für Tokio 2021 am Start, die sie beide hinter sich ließ und erstmals in ihrer Karriere in die Top 20 kam. „Es war mega anstrengend, denn ich musste gleich von Anfang an durchschnittlich 350 bis maximal sogar 550 Watt treten, um vorne in der ersten Gruppe zum Berg zu kommen. Als ich im Anstieg dann die erste Gruppe ziehen lassen musste, hatte ich schon etwas Frust, aber in den Abfahrten habe ich mich zumindest wieder ein Stück nach vorne gearbeitet und fast die Top 15 erreicht, Das ist ein super Ergebnis, was ich auch gerne mal in einem echten Rennen erreichen möchte“ zog die Crosstriathlon-Weltmeisterin eine positive Bilanz. „Jetzt gilt es, die Motivation für die eventuell doch noch in näherer Zukunft real stattfindenden Rennen mitzunehmen, um dann im September noch ein paar schöne Wettkämpfe absolvieren zu können.“