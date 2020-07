Nummer 22 der HSG Krefeld : Gerrit Kuhfuss gibt die 22 für Oliver Krechel frei

Krefeld Eigentlich sollte diese Rückennummer nicht mehr vergeben werden. Aber der neue Torhüter hatte sie sich von Herzen gewünscht. Wie das Problem bei der HSG Krefeld gelöst wurde.

Wenn besondere Akteure, die ihre Fußspuren in einem Verein hinterlassen haben, ihre Karriere beenden, kommt es schon mal vor, dass ihre Trikotnummer nicht mehr vergeben wird. Bei der HSG Krefeld Niederrhein ist Gerrit Kuhfuß einer von drei Spielern, dessen Trikot seit einem Jahr unter dem Hallendach der Glockenspitzhalle hängt. Der Kreisläufer, der im vergangenen Jahr zum Aufstieg in die zweite Bundesliga maßgeblich beitrug und anschließend seine Karriere beendete, lief vom ersten Tag an für die Eagles auf und spielte über viele Jahre eine wichtige Rolle im Kader. Grund genug für die Verantwortlichen des Vereins, in Anerkennung dieser Verdienste seine Rückennummer 22 nicht mehr zu vergeben.