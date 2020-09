Handball-Oberliga : Gerrit Held und Daniel Koeffers fallen aus

Krefeld Handball-Oberligist TV Oppum fährt ersatzgeschwächt zur SG Langenfeld II. Trotzdem muss sich die Mannschaft in der Defensive erheblich steigern, wenn sie südlich von Düsseldorf eine Chance haben will.

(svs) Beim TV Oppum herrschte am vergangenen Wochenende Ernüchterung. Besonders die Defensivleistung gegen den TV Geistenbeck stellte Trainer Ljubomir Cutura überhaupt nicht zufrieden. „Vor allem brauchen wir aber eine viel bessere Körpersprache, als in dieser Begegnung“, kritisiert der Übungsleiter. Einer, der diesen Willen durchaus verkörpern könnte, wird am Samstag (16.30 Uhr) bei der SG Langenfeld II nicht dabei sein: Daniel Koeffers. Der zeigte gegen Geistenbeck zumindest die Bereitschaft, richtig für das Team auf die Zähne zu beißen. „Er hat sich im Spiel am Finger verletzt, spielte aber weiter. Unter der Woche kam dann heraus, dass er sich zwei Finger gebrochen hat“, erzählt Cutura durchaus beeindruckt.