Ringen : Germania ohne jede Chance

Krefeld Oberliga-Ringer verlieren gegen Simson Landgraaf stark ersatzgeschwächt 13:30.

(RP) Die Oberligaringer von Germania Krefeld haben gegen das holländische Team von Simson Landgraaf zwar eine deutliche 13:30-Niederlage bezogen, waren aber am Ende doch froh, dass sie sich achtbar aus der Affäre gezogen haben. Im Vorfeld hatten die Krefelder mit einer noch deutlicheren Heimniederlage gerechnet, fehlten doch am Kampftag aus diversen Gründen gleich acht Stammkräfte. Entsprechend traten die tapferen Germanen quasi in Zweitbesetzung an und gerieten nach den ersten drei Kämpfen schon in Rückstand.