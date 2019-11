Ringen : Ringer-Vereine bemängeln Play-off-Modus der Oberliga

Krefeld (F.L.) Die Oberligaringer von Germania Krefeld sind derzeit von Schmerzen geplagt. In der Play-off-Runde gab es nun gegen den AVC Mülheim am Rhein mit 7:38 die dritte Niederlage in Folge. Lediglich in der 79-Kiloklasse zeigte der 18-jährige Ben Haeffner im Freistil bei seinem Punktsieg seine guten Qualitäten, mit dem Schultersieg von Tolga Alkan gab es in der 98-Kiloklasse noch einen weiteren Krefelder Erfolg.

