Historische Niederlage : Germanias Ringern graut es vor den Play-offs

Krefeld (ths) Eigentlich ist es stets das große Ziel, die Play-offs zu erreichen. Doch den Ringern von Germania Krefeld graut es davor, denn sie sind dafür zu schwach. Das wurde einmal mehr gegen den KSV Simson Landgraaf deutlich.

Mit 0:36 kassierten die Gäste eine historische Niederlage. „So schlecht war Krefeld seit Jahrzehnten nicht mehr“, hieß es. Der rabenschwarze Abend ließ aber nicht nur einen Klassenunterschied erkennen, sondern vermittelte auch eine Vorahnung auf das, was auf die Krefelder in den Play-offs noch zukommen wird. Nächste Woche gegen die RG Hürth/Rheinbach können die Krefelder im letzten Kampf der Hauptrunde noch einmal ihr angeknackstes Selbstbewusstsein stärken, bevor es in die Endrunde geht. Die Krefelder werden den fünften Tabellenplatz auf jeden Fall behalten. Doch den viertplatzierten TV Walheim werden vier Punkte abgezogen, weil sie im Vorjahr ihre Mannschaft aus der Bundesliga abgezogen hatten. Eine Maßnahme, die eine Strafe für die Aachener Mannschaft darstellen soll, aber vor allem eine Bestrafung gegen Krefeld darstellt. Denn so wird Krefeld in die Play-offs einziehen. Das ist in dem Fall wie eine Strafe, denn Germania muss dann sechs Kämpfe gegen die drei besten Oberligavereine der Gruppe Rheinland absolvieren: eine komplette Wiederholung der bestehenden Saison, nur das man nicht mehr gegen die schlechteren Vereine ringen darf, gegen die man eine Chance gehabt hätte. Mit anderen Worten: Das Abschlachten der Krefelder geht weiter. Das ist auch für das Publikum alles andere als attraktiv. Die Play-offs verkommen zu einer Wiederholung mit vorhersehbarem Ausgang der Kampfergebnisse. Da wird treue Fangemeinde auf eine harte Probe gestellt.