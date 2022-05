Galopp im Krefelder Stadtwald : Andrasch Starke sitzt wieder im Sattel

Sibylle Vogt, die vor wenigen Tagen auf der Grafenberger Galopprennbahn in Düsseldorf erfolgreich war, ist auch am Sonntag in Krefeld am Start. Foto: RP/Ralph-Derek Schröder

Krefeld Sechs Rennen stehen auf dem Programm. Wer dem Favoriten Andras Starke Paroli bieten will und wer bei der Viererwette, bei der 10.000 Euro garantiert ausgezahlt werden, auf dem Zettel stehen sollte.

Im „Opener“, wird der von Christian Sprengel in Hannover trainierte El Commandante versuchen, nach seinem Sieg in Hoppegarten gleich den nächsten Treffer zu landen. Wieder ist Andrasch Starke im Sattel. In der zweiten Tagesprüfung kommen die Vertreter des Derby-Jahrgangs an den Start. In der Favoritenrolle wird, der von Peter Schiergen für das Gestüt Haus Zoppenbroich trainierte Laycan stehen. Im Sattel sitzt Sibylle Vogt, Deutschlands derzeit erfolgreichste Rennreiterin. Der aus dem Krefelder Stadtwald von Hans Albert Blume aufgebotene Stallone muss seine letzte Form schon beträchtlich steigern.