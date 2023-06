Galopp Mario Hofer feiert zwei Heimsiege im Krefelder Stadtwald

Nur eine halbe Stunde später strahlte Mario Hofer erneut, als er seinen Schützling Aradous unter Jockey Sean Byrne als Sieger vom Geläuf abholte. Der markierte damit bereits seinen vierten Jahreserfolg 2023. Welch ein Muster an Beständigkeit dieser Aradous ist, beweist die Tatsache, dass es in seiner Laufbahn der bereits siebte Erfolg war, hinzu kommen elf Platzierungen. Freude pur bei seinen Besitzern Serdal Dagci und Kerstin Ingenhoven, die mit diesem Erfolg in einem stark besetzten Ausgleich III nicht gerechnet hatten. Und Trainer Mario Hofer fügte bei der Siegerehrung an: „Wir haben von Aradous immer noch nicht alles gesehen.“