Galopp Marian Falk Weißmeier ist mit vier Siegen gestartet

Gleich zweimal war Jockey Tolga Koyuncu mit dem Wallach No Day Never auf der Dortmunder Sandbahn nicht zu bezwingen. Der zweite Erfolg fiel dabei so überlegen aus, dass von No Day Never noch einiges zu erwarten ist. „Der Wallach kennt nur gute Leistungen, bringt immer Geld mit nach Hause“, sagt Mario Hofer, der weitere Erwartungen hegt. „Nach seinem überlegenen Sieg zu urteilen, ist vielleicht noch einiges mehr drin.“ Sieg Nummer fünf schaffte Nachwuchsreiterin Amina Mathony mit dem Schimmel-Wallach Aradous ebenfalls auf Dortmunder Sand.