Galopp Markus Klug und sein Team bereichern den Stadtwald

Trainerin Erika Mäder ist mit ihren Schützlingen bereits bestens in die Saison gestartet. Fünfmal sattelte sie im Januar und Februar in Dortmund auf der Sandbahn ein Pferd. Dreimal konnte sie einen Sieger vom Geläuf abholen und zweimal wurde es ein zweiter Platz. Damit führt sie sogar die deutsche Trainerstatistik an. „Der Blick auf die Statistik tut gut, doch das ist nur eine Momentaufnahme“, sagt sie. „Aber es ist auf jeden Fall besser mit Siegen in die Saison zu starten, als dem ersten Erfolg lange hinterher zu laufen.“