Galopp Erfolgstrainer Markus Klug könnte in den Krefelder Stadtwald übersiedeln

Markus Klug ist einer der Top Drei Galopptrainer in Deutschland. 13 Jahre war er als fest angestellter Trainer im traditionsreichen Kölner Gestüt Röttgen beschäftigt. In dieser Zeit wurde er 2014 und von 2016 bis 2018 viermal Champion der Trainer. Dreimal gewannen seine Schützlinge das Deutsche Derby in Hamburg-Horn. Super-Vererber Sea The Moon (2011), Windstoß (2014) und Weltstar (2015). Nun sucht der 47-Jährige nach eigener Aussage beruflich eine neue Herausforderung und möchte sich an einem anderen Standort als Public-Trainer niederlassen. So schaut er sich derzeit, für einen Bestand von 40 bis 50 Rennpferden, nach einem geeigneten Trainingsstandort um. Dabei fiel sein Blick und sein Begehren natürlich auch auf das Trainingsquartier im Krefelder Stadtwald.