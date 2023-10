Galopp Weißmeiers Stute Sahiba glänzt mit Heimsieg

Einen sonnigen, rundum gelungenen Renntag der Krefelder Industrie erlebten die Besucher auf der Krefelder Galopprennbahn. Die Kombination aus Fachkräftemesse und Galopprennsport zog 5.200 Besucher an. Ein Rennen für den jüngsten Jahrgang, die Zweijährigen, markierte den Beginn des Renntages. Hier war der in Düsseldorf von Katja Gernreich trainierte Let´s Fly kochend heiß favorisiert. Doch am Ende blieb ihm nur der dritte Platz. Dreifache Frauen-Power sorgte für den Sieg. Es gewann die von Yasmin Almenräder trainierte Stute Save Me unter der belgischen Reiterin Anna van den Troost. „Beim letzten Start hatten wir uns schon mehr erhofft“, sagte sie. „Aber da war Save Me, wie sich später herausstellte, nicht hundertprozentig fit.“