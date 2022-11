Galopp : Mildes Wetter lockt Pferde und Fans

Sean Byrne, der hier auf Crocus in Düsseldorf siegt, wird auch in Krefeld auf Muhalif am Start sein. Foto: RP/Ralph-Derek Schröder

Krefeld 472 Erfolge machen Stefanie Koyuncu zu Deutschlands erfolgreichstem weiblichen Jockey. Sie ist am Sonntag im Krefelder Stadtwald am Start, wo sieben Rennen ausgetragen werden, die mit 55.000 Euro dotiert sind.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Kamp

Am Sonntag klingt die Krefelder Turfsaison mit dem Renntag rund um das Herzog von Ratibor-Rennen aus. Bei der europäischen Gruppe- III-Prüfung geht es für die Zweijährigen um eine Gesamtdotierung in Höhe von 55.000 Euro. Der erste Start ist um 13.15 Uhr geplant. Gleich fünf Pferde wurden für das Rennen nachgenannt, was darauf hindeutet, dass die anhaltend milden Temperaturen bei einigen Vierbeinern für eine unverändert gute Fitness gesorgt haben.

Somit werden Sonntag gegen 15.15 Uhr im fünften Rennen sieben Top-Zweijährige an der 1700-Meter-Startstelle einrücken. Die besten Referenzen kann fraglos der von Henk Grewe trainierte See Paris vorweisen. Der Counterattack-Sohn siegte in diesem Sommer auf Anhieb im Kölner Auktionsrennen und lief dann im Iffezheimer Zukunfts-Rennen, Kölner Preis des Winterfavoriten und Gran Criterium in Mailand dreimal in Folge auf Gruppe-Ebene in die Platzierung. Im Sattel wird am Sonntag der Franzose Clement Lecoeuvre sitzen.

info Herzog von Ratibor-Rennen mit Musik Die Prinzengarde der Stadt Krefeld und das SWK Blasorchester begleiten den finalen Renntag und sorgen auch für einen feierlichen Rahmen bei der Siegerehrung nach dem Herzog von Ratibor-Rennen auf dem Geläuf. Für die Kids bietet auf dem Freigelände das Circus-Event Merz & Pilini Spaß und Spiel an.

Der von Mario Hofer im Stadtwald für Cemil Duran trainierte Muhalif geht mit dem jungen Sean Byrne in das Gruppe-III-Rennen. Er saß auch beim jüngsten Sieg in Köln im Sattel von Muhalif. Mit insgesamt sechs Starts besitzt Muhalif die meiste Erfahrung der Teilnehmer, doch schon eine Platzierung unter den ersten vier wäre für den Lawman-Sohn ein Riesenerfolg.

Die beiden anderen Starter von Trainer Mario Hofer, Disaronno und Wellenbrecher, wird Tochter Stefanie Koyuncu reiten. Die 34-Jährige ist mit insgesamt 472 Erfolgen im Rennsattel Deutschlands erfolgreichster weiblicher Jockey. In diesem Jahr passierte sie bei rund einhundert Ritten hierzulande zehn Mal den Zielpfosten als Erste. Somit sollte ihr 500. Jubiläumserfolg auch nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen.

Aber auch für die Zukunft hat Steffi, wie sie in der Rennsportszene nur genannt wird, schon die Weichen gestellt. Vor vielen Jahren machte sie den Trainerschein, und wenn ihr Vater Mario einmal etwas kürzertreten möchte, kann sie die Dinge nahtlos weiterführen. Das beste Beispiel wie gut so etwas funktionieren kann, sieht man nur wenige Meter weiter im Stadtwald, wo Altmeister Hans Albert Blume gemeinsam mit seiner Tochter Alida einen sehr erfolgreichen Trainingsstall betreibt.

Angesprochen auf die Chancen ihrer Pferde am Sonntag meinte Steffi Koyuncu: „Wellenbrecher ist schon durch einige Feuer in seiner Rennkarriere gegangen. Er muss wieder Vertrauen schöpfen, dann wird er an alte Leistungen anknüpfen. Aber er gefällt mir in der täglichen Arbeit schon viel besser als noch vor Wochen. Disaronno hat gut gearbeitet und sollte sich besser als beim Debüt präsentieren. Aber das Rennen ist sehr schwer, mit einigen guten Pferden besetzt.“