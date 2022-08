Beim Sparkassen-Renntag : Leon Wolff zweimal abgeworfen, dann zum Sieg geritten

Jockey Leon Wolff feiert beim Sparkassen-Renntag einen Heimsieg. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Krefeld Das ist das Holz aus dem Talente mit großer Zukunft geschnitzt sind. Jockey Leon Wolff beweist nach zwei Abwürfen Nervenstärke und Klasse und reitet zum Sieg. Die Jockeys Jose Luis Silverio und Koen Clijmans sowie Trainer Bohumil Nedorostek sind beim Sparkassen-Renntag jeweils gleich zweimal erfolgreich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Kamp

Traumwetter herrschte im Krefelder Stadtwald und 4.500 Rennsportbegeisterte strömten zum Sparkassen-Renntag auf die Galopprennbahn. So gut besucht hatte man die Bahn schon lange nicht mehr gesehen. Das sportliche Geschehen und das von der Sparkasse zusammengestellte Rahmenprogramm sorgten für hervorragende Stimmung, obwohl im Schatten der Großen Rennwoche in Baden Baden vom Krefelder Rennclub in den sechs Rennen durch die Bank Basissport geboten wurde.

In fast allen Rennen waren die Pferde, die von Jockey-Azubi Leon Wolff geritten wurden, favorisiert. Doch am Ende musste Wolff mit einem Sieg zufrieden sein. Der Renntag stand für ihn unter keinem glücklichen Stern.

Vor dem ersten Rennen machte die ihm anvertraute Stute Pädchen im Führring große Schwierigkeiten. Sie weigerte sich partout den Jockey in ihrem Sattel zu dulden, buckelte und setzte Leon Wolff ins Gras. Am Ende traf man die vernünftige Entscheidung Pädchen nicht am Rennen teil nehmen zu lassen. So war der Weg frei für Tigertoss mit der talentierten Amateurreiterin Marie Gast im Sattel. Die junge Dame hat bei nur 18 Saisonstarts schon sechs Rennen gewinnen können. Das ist eine großartige Bilanz.

Im zweiten Rennen ritt Leon Wolff den Favoriten Streaming, der zwar um den Sieg mitkämpfte, aber Coach Party und Neriano vor sich dulden musste. Zu allem Überfluss scheute Streaming auch noch hinterm Ziel und katapultierte den jungen Reiter aus dem Sattel.

30 Minuten später ritt der Auszubildende für seinen Chef Hans-Albert Blume die Stute Amalita. Auch hier gab es vor dem Rennen einen Schreckmoment. Beim Aufgalopp scheute Amalita vor den Zuschauern und weigerte sich an den Tribünen vorbeizugaloppieren. Amalita wurde daraufhin ohne Jockey zur Startmaschine geführt. Im Rennen selbst zeigten sich Amalita und Leon Wolff hochkonzentriert. Erst am Ende des Feldes liegend machten die beiden schon im Schlussbogen kurzen Prozess mit den Gegnern, galoppierten an die Spitze und bauten den Vorsprung bis zur Ziellinie mühelos aus. Der umjubelte Heimsieg für das Quartier von Hans-Albert Blume war unter Dach und Fach.

Anschließend folgten starke 30 Minuten der Kombination Trainer Bohumil Nedorostek und Jockey Jose Luis Silverio. Erst gewannen sie mit der Stute Partita den Ausgleich III und eine halbe Stunde später mit der Stute Edmea das Rennen der sieglosen Dreijährigen. Hinter Edmea und Olpha holte der Blume-Schützling Panthaniel nach langer Pause einen guten dritten Platz. Dem Hengst aus der Zucht der Krefelder Familie Schön gelten für die Zukunft durchaus noch größere Hoffnungen.