Ladies Day auf Krefelder Galopprennbahn Erstmals seit zwei Jahren findet wieder ein Araber-Rennen statt

Mit dem „President Cup UAE Pre Final Race“ ist das Krefelder Galopprennen erstmals seit zwei Jahren wieder Ausrichter eines Araber-Rennens in Deutschland. Mit dem in den Niederlanden trainierten Freddy Py ist ein bereits in einem Gruppe-III-Rennen erfolgreicher Araberhengst am Start. Die Araberpferde sind der Ursprung der weltweit bekannten Vollblutpferde. Die drei sogenannten Stammväter Byerley Turk, Darley Arabian und Godolphin Arabian, die um 1700 nach England eingeführt wurden, sind unter den Vorfahren von mindestens 80 Prozent aller Vollblüter der Welt zu finden.