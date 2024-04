Galopp Große Erfolge für Hans-Albert Blume und Marian Falk Weißmeier

Die Vierbeiner von Trainer Marian Falk Weißmeier waren in diesem Jahr schon sehr aktiv und erfolgreich. Dreimal gewannen seine Pferde auf der Dortmunder Sandbahn. Dazu kamen noch Erfolge im belgischen Mons, zwei Mal in Chantilly, Compiegne und Marseille-Borely. Da die Rennen in Frankreich deutlich höher dotiert sind, machen sich diese Erfolge und weitere Platzierungen natürlich positiv in der Stallkasse bemerkbar. 83.000 Euro haben die ihm anvertrauten Rennpferde bereits eingelaufen.