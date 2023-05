Galopp in Krefeld Rennbahnarzt stoppt Jockey Lukas Delozier nach spektakulärem Sturz

Beim Sparkassen-Renntag hatten die Wetter unter den 5.800 Zuschauern im Krefelder Stadtwald nichts zu lachen: In keinem der sechs Rennen gewann der Favorit. Das Favoritensterben begann schon in der ersten Tagesprüfung, einem Rennen für sieglose Stuten. Drei Pferde standen am Toto zu kurzen Quoten, dies waren Partout, Aim High und Zeraphina, von diesen schloss Aim High als Zweitplazierte noch am besten ab. Den Sieg allerdings sicherte sich die Stute mit dem lustigen Namen „Die Da Isses“ die mit langgezogenem Speed. In ihrem Sattel zeigte die junge Schweizerin Sybille Vogt, warum sie derzeit die erfolgreichste Reiterin auf deutschen Rennbahnen ist. Gesa wird im Stadtwald von Marian Falk Weißmeier trainiert und gab durch ihren geteilten zweiten Platz (Totes Rennen zwischen Aim High und Gesa) einen sehr versprechenden Rennbahneinstand.