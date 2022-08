Galopp : Lehrling Leon Wolff mischt die Profis auf

Leon Wolff, hier im Mai in Krefeld auf Stallone, gehört schon zu den Top 3 in Deutschland. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Krefeld Der 18 Jahre alte Jockey, das wohl größte Talent in Deutschland, ist in allen sechs Rennen mit guten Chancen beim Sparkassen-Renntag am Start, bei dem es auch wieder eine große Spiel- und Erlebniswelt für die Kinder gibt.

Am Sonntag steht mit dem Sparkassen-Renntag der bereits vorletzte Renntag der Turf-Saison im Krefelder Stadtwald an. Da die sechs Rennen live nach Frankreich übertragen werden, erfolgt der erste Start bereits um 10.50 Uhr. Wieder einmal stark vertreten sind die Gäste aus Benelux, denn aus den Niederlanden reisen gleich acht Pferde in die Samt- und Seidenstadt, hinzu kommt ein Starter aus Belgien.

In Krefeld reift derzeit ein großes Jockeytalent heran: der 18-jährige Leon Wolff, der bei Altmeister Hans-Albert Blume seine Ausbildung absolviert. Eigentlich begann der junge Reiter seine Ausbildung in Köln bei Championtrainer Peter Schiergen, doch bereits im ersten Lehrjahr wechselte er in den Krefelder Stadtwald zum Blume-Quartier. Was viele damals als großen Fehler ansahen, hat sich inzwischen als die richtige Entscheidung herausgestellt.

Info Freier Eintritt für Kinder und Jugendliche Wie immer bietet die Sparkasse Krefeld eine große und abwechslungsreiche Erlebniswelt für Kinder und Jugendliche auf dem Freigelände der Rennbahn an. Kinder und Jugendliche haben freien Eintritt.

Sein Lehrherr Hans-Albert Blume bietet ihm alle Möglichkeiten, die er braucht und auch sein ehemaliger Ausbilder Peter Schiergen setzt Leon Wolff auf seine Pferde. So am Sonntag im ersten Rennen, wenn Wolff im Sattel der Stute Pädchen sitzt, die Peter Schiergen in Köln vorbereitet. Gegen fünf Gegner könnte Leon Wolff hier seinen ersten Sieger des Tages reiten.

Der talentierte Reiter ist der absolute Shooting Star unter den deutschen Sattelkünstlern. Mit 43 Saisonsiegen legt der Blume-Lehrling eine Super-Saison hin, vor ihm rangieren in der Statistik nur der deutsche Champion der letzten drei Jahre, Bauyrzhan Murzabayev, und Deutschlands bester Jockey aller Zeiten, Andrasch Starke. Bereits 2021 hieß die Reihenfolge am Ende der Saison Murzabayev vor Starke und Wolff. Immer häufiger sieht man den Wahl-Krefelder jetzt auch im Ausland im Sattel.

So auch am gestrigen Freitag, als Leon Wolff mit dem von Waldemar Hickst in Köln trainierten Kabir im französischen Clairefontaine einen vierten Platz belegte. Von Frankreich ging es dann flugs zum Eröffnungstag der Rennwoche in Baden Baden, wo er am heutigen Samstag fünf Ritte ausführen wird. Nach dem letzten Engagement steigt er dann sein Auto und wird am Sonntag im Stadtwald in jedem Rennen dabei sein.

Vom Fach-Organ „Galopponline“ nach seinen Vorbildern befragt meinte Wolff: „Ich orientiere mich sehr viel an Bauyrzhan Murzabayev, mit dem ich mich auch sonst hervorragend verstehe. Seine Art, sich auf Rennen vorzubereiten, hat hierzulande, glaube ich, Seltenheitswert und im Sattel ist er einfach bärenstark.“