Galopp Brave Emperor ist einfach zu stark für die deutschen Pferde

Seit sechs Jahren haben die beiden Krefelder Dagci und Ingenhoven Rennpferde in ihrem Besitz. Aradous ersteigerten sie im Frühjahr 2022 über einen Agenten auf einer Auktion in England. „Eigentlich wollten wir keinen Schimmel haben“, sagt Serdal Dagci. „Doch als Agent Paul Harley anrief und mir Bilder von Aradous schickte, habe ich mich sofort in ihn verliebt.“