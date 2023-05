Sparkassen-Renntag in Krefeld Jockey Michael Cadeddu ist in Italien „das Gesicht“

Am morgigen Sonntag lädt der Krefelder Rennclub gemeinsam mit der Sparkasse Krefeld zum traditionellen Sparkassen-Renntag auf die Galopprennbahn im Stadtwald ein. Das erste Rennen wird um 14.25 Uhr gestartet, insgesamt stehen sechs Rennen im Programm. Der Renntag im Krefelder Stadtwald könnte ein Highlight für den italienischen Jockey Michael „Miki“ Cadeddu werden. Der 36jährige reitet seit 2006 in Deutschland und hat inzwischen mehr als 400 Siege im Rennsattel erreicht. Der fast immer gutgelaunte Sunnyboy hätte eigentlich auch als Schauspieler Karriere machen können, da er schon in jungen Jahren mit seiner Schwester Eleonora in einer italienischen Familien-Soap von den Bildschirmen flimmerte. In Italien kennt man Miki Cadeddu auch als „das Gesicht“ aus der Nutella- und Kinderschokolade-Werbung. Ja, er stand sogar schon einmal gemeinsam mit der Film-Diva Claudia Cardinale vor der Kamera (2012).