Lehrgang beginnt : Fußballverband bildet neue Schiedsrichter aus

Krefeld Schiedsrichter haben es oft nicht leicht, aber sie werden dringend benötigt. Wer sich dieser Herausforderung stellt, kann in den Osterferien an einem Lehrgang des Fußballverbandes Niederrhein teilnehmen.

(JH) Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr bietet der Fußballverband Niederrhein (FVN) in den kommenden Osterferien wieder einen digitalen und kostenlosen Lehrgang für all jene an, die Schiedsrichter werden wollen. Wegen der Corona-Pandemie ist es auch in diesem Jahr nicht möglich, die Unparteiischen in einem dreitägigen Präsenzlehrgang in der Sportschule Duisburg auszubilden. Mittels eines digitalen Lehrgangs hat der FVN im vergangenen Jahr über 100 neue junge Frauen und Männer als Referees ausgebildet.