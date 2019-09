Frauenfußball : Elena Spielmann fehlt dem Linner SV gegen Barlo

Krefeld Klüter ist mit der Trainingsbeteiligung zufrieden.

(F.L.) Im Aufeinandertreffen zweier Verlierer des ersten Spieltags der Fußball-Landesliga hoffen die Frauen des Linner SV gegen die DJK Barlo auf drei Punkte. Im Gegensatz zum Vorsonntag werden Trainer Marcel Klüter mehr Spielerinnen zur Verfügung zu stehen. Alleine drei Aktive kommen in dieser Woche wieder ins Team, wogegen diesmal nur Elena Spielmann nicht zur Verfügung steht, die gegen Brünen einer der Aktivposten im Mittelfeld war und wohl durch Caroline Erben ersetzt wird. Dass die Trainingsbeteiligung in dieser Woche gut war und die eine oder andere Akteurin sich auch über den Einsatz in der Zweiten für neue Aufgaben empfehlen, freut natürlich besonders Trainer Marcel Klüter: „Über das Zusammenwachsen des Teams nach den Querelen in der Sommerpause freue ich mich besonders, denn jede Spielerin weiß um ihre neuen Verantwortlichkeiten.“ Bei so viel Harmonie fehlt jetzt eigentlich nur noch ein Erfolgserlebnis.