Fußball-Kreisliga A Bruder-Duell in St. Tönis steht im Blickpunkt

Ein nicht alltägliches, internes Aufeinandertreffen steht in der Fußball-Kreisliga A am 15. Spieltag auf dem Programm: Die Zweite des SC St. Tönis erwartet am Sonntag die eigene Dritte. Angepfiffen wird an der Gelderner Straße um 12.30 Uhr. Klar sind die Ausgangspositionen. Die Platzherren sind Tabellenerster und haben von 14 Partien noch keine verloren; bei zwei Unentschieden. Die in heimischen Gefilden als Gast antretende Dritte gewann vergangene Woche erst das zweite Saisonspiel, verließ dadurch den letzten Platz und schob sich vor Gellep und Bracht.