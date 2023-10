Fußball-Bezirksliga Wie Trainer Peter Vieten zum Bezirksligisten SC Schiefbahn kam

Still und leise, eher wie eine geheime Kommandosache, hat in der Fußball-Bezirksliga vor einiger Zeit der SC Schiefbahn einen neuen Trainer verpflichtet. Für den interimsmäßig im Amt gewesenen Pascal Beißel, an der Siedlerallee positiv gemeint das Mädchen für alles – Obmann, Trainer, Manager und Cotrainer –, hat Peter Vieten übernommen. Er war in der Saison zuvor für Teutonia Kleinenbroich verantwortlich gewesen und arbeitete da auch mit Routinier Christian Cichon zusammen, der ja in dieser Spielzeit nach einem Jahr zum SCS zurückgekehrt ist. Ursprünglich hatte bei den Rothosen Damir Salkovic die Nachfolge von Daniel Klinger angetreten. Aber plötzlich, mitten in der Vorbereitung, war er wieder weg, weil ein Angebot, im Nachwuchs von Borussia Mönchengladbach mitzuarbeiten, ihm wichtiger war, als die Zusage in Schiefbahn. Vergangenen Sonntag gab es dann für das Schlusslicht den ersten Saisonsieg, wodurch der Anschluss zu den anderen Bedrohten gewahrt wurde. Neben dem 27-jährigen Beißel, dessen Vater Ecki auch viele Jahre für Schiefbahn dem runden Lader nachjagde, stehen Ken Meyer und Lars Lindmüller dem neuen Coach zur Seite. Wie das genau klappt und die Aufgaben verteilt sind, wird die Partie am Samstag beim SV Vorst zeigen, der auf einen Abstiegsplatz zurück gefallen ist.