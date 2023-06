Fußball-Kreisliga A TSF Bracht bleibt trotz Wechselfehler in der Liga

Auch in der Fußball-Kreisliga A ist die Saison beendet und an der Spitze ist eine große Überraschung ausgeblieben. Oder anders: Die Experten lagen goldrichtig. Denn beim Countdown vor Saisonbeginn gab es unter den Trainern keinen, aber auch wirklich keinen einzigen, der nicht den TSV Bockum – vielleicht außer ihrem eigenen Coach – auf den Favoritenschild hob. Knapp gefolgt vom OSV Meerbusch und mit Abstand der TSV Kaldenkirchen. Und oh Wunder: Genau in der Reihenfolge gingen die Mannschaften dann auch über den Zielstrich. Die bis ins letzte Saisondrittel bestens im Rennen liegenden Kaldenkirchener schwächelten dann aber – nur sechs Punkte aus den letzten sechs Begegnungen –, was die Meerbuscher, die mit Marc Rommel und Keeper Maximilian Möhker bereits zwei Landesligaspieler aus Nettetal verpflichtet haben, klug ausnutzten.