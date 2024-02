Fußball-Bezirksliga Torhüter Pascal Reischke vom SV Vorst wieder schwer verletzt

Der Vorletzte Hülser SV spielte gegen Fischeln eine Stunde respektabel, ging aber wieder leer aus. Dass der Knoten nun in der Begegnung beim SC Waldniel platzt, wäre an der Zeit. Nach vier Punkten in drei Tagen sieht die Welt beim VfB Uerdingen schon wieder viel freundlicher aus. Mit Wickrath kommt nun eine Mannschaft an den Rundweg, die sich auf Grund ihrer starken Offensive bereits auf Rang drei vorgearbeitet hat.