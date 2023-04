Fußball-Oberliga SC St. Tönis ist bei Schwarz-Weiß Essen Außenseiter

Sich auf den frisch geernteten Lorbeeren auszuruhen, wäre allerdings fahrlässig. Immerhin sind noch zehn Spiele zu absolvieren. „Da wäre die Mannschaft schlecht beraten. Wir befinden uns in einer vermeintlich sicheren Lage. Aber das ist trügerisch“, sagt Thamm, „denn es kommen auch noch einige direkte Konkurrenten.“ Gut in Erinnerung ist das Hinspiel. Das gewannen die Blau-Gelben gegen den Traditionsklub durch Treffer von Konstantin Möllering und Lukas Stiels mit 2:1. Um auch vom Uhlenkrug etwas mitzunehmen, müsse seine Mannschaft wieder über ihre Grenze gehen. „Das muss sie eigentlich immer. Egal gegen wen wir spielen. Ob gegen den FSV Duisburg oder eben Schwarz-Weiß Essen.“ Die Startelf muss Thamm zwangsläufig ändern, denn Ioannis Alexiou (10. Gelbe Karte) ist gesperrt. Für den Griechen dürfte Niklas Withofs in der Innenverteidigung erste Wahl sein. Dafür ist Kapitän Dominik Dohmen nach seiner Gelbsperre wieder an Bord.