Fußball Preußen Krefeld trumpft mit 14 Schiedsrichtern groß auf

Deutlich über dem Schiedsrichtersoll liegen die Vereine VfL Willich mit einem Plus von neun Schiedsrichtern und Preußen Krefeld mit einem Plus von elf Spielleitern. Die Basiszahl Schiedsrichter pro Verein ergibt sich aus der Anzahl der zum Meisterschaftsspielbetrieb gemeldeten Seniorenmannschaften plus einen Schiedsrichter für die Jugendabteilung. Preußen Krefeld zum Beispiel hat zwei Seniorenmannschaften und eine Jugendabteilung. Daraus ergibt sich ein Soll von drei Schiedsrichtern. Bei den Preußen sind aber 14 Unparteiische aktiv, was das eben erwähnte Plus von elf Schiedsrichtern ergibt.