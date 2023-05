Fußball-Kreisliga A Torjäger Christian Breuer ist ganz gelassen

Je oller, je doller oder Alter schützt vor Toren nicht. Diese Titulierungen passen wie die Faust aufs Auge auf Bockums Sturmführer Christian Breuer. Auch wegen seiner bisher erzielten 26 Treffer steht sein TSV am Sonntag in der Partie beim TSV Kaldenkirchen im Falle eines Erfolgs vor dem Aufstieg aus der Fußball-Kreisliga A. Der 40-Jährige, eher ein Mittelstürmer der alten Schule, der bestens die Bälle gerade bei langen Anspielen fest machen kann und über ein starkes Kopfballspiel verfügt, ist zur allgemeinen Verwunderung immer noch ein Leistungsträger. Die Macher vom Prozessionsweg sind deshalb froh, dass er trotz des fraglos fortgeschrittenen Alters, wo viele die Schuhe bereits seit längerem an den berühmten Nagel gehängt haben, auch seine Zusage für die nächste Spielzeit gegeben hat. Breuer wohnt in Krefeld in Eisstadionnähe, ist Vater zweier Kinder und kickt seit 2017 für die Bockumer. Vorher konnten sich der VfL Tönisberg, VfR Fischeln, KTSV Preussen Krefeld oder SC Union Nettetal von seinen Vollstreckerqualitäten überzeugen. „Der Druck für das Spiel am Sonntag in Kaldenkirchen liegt bei denen. Sie müssen gewinnen, wenn sie noch aufsteigen wollen. Für uns ist die Begegnung nur eine von drei Matchbällen“, sagt Breuer, der der Aufgabe an der Grenze eher relax, wie es so seine Art ist, entgegensieht. Das Hinspiel war ein wahres Spektakel und endete 4:4; und das ausnahmsweise mal ohne ein Breuer-Tor. Da ist der Ansporn natürlich sehr groß, es dieses Mal besser zu machen. Die Kaldenkirchener, bei denen es zuletzt eher stockend lief, würden im Falle eines Siegs an das Reucher-Team bis auf sechs Punkte heranrücken. Also für den TSV selbst bei einem negativen Ausgang überhaupt kein Grund nervös zu werden.