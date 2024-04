Fußball-Kreisliga A Spitzenreiter CSV Marathon spielt hinter der Liga her

Wie hat sich Tabellenführer CSV Marathon Krefeld von der unplanmäßigen Niederlage am Gründonnerstag beim TSV Kaldenkirchen erholt? Diese Frage erfährt eine Beantwortung, wenn am Sonntag gegen kurz vor 19 Uhr die Partie in der Fußball-Kreisliga A gegen die VSF Amern II abgepfiffen wird. Kurz vor 19 Uhr? In der Tat, denn seit die Elf um Torjäger Samed Yesil wegen der Erneuerungsarbeiten an der Edelstahl-Kampfbahn ihre Heimspiele auf der Ausweichanlage Horkesgath austrägt – übrigens auf dem nagelneuen Kunstrasen –, geht es da wegen der anderweitigen Belegungen immer erst um 17 Uhr los. Zur dritten Saisonniederlage an der Grenze sagte Trainer Onur Özkaya im Nachhinein: „Der Gegner agierte körperlich robust und unsere Einstellung lag nicht bei 100 Prozent. Bei vier der fünf Gegentreffer, zwei davon gleich zu Beginn, leisteten wir uns individuelle Fehler, die sonst kaum vorkommen.“ Personell sieht es so aus, dass Sebastian Peschel mit einem Muskelfaserriss weiter ausfällt. Ferner ist Kemal Burak Karpuz privat verhindert. Ansonsten ist alles an Bord und der Kader groß. „Wir treffen auf einen unangenehmen Kontrahenten mit einigen Routiniers in seinen Reihen. Aber natürlich zählt nur ein Sieg“, stellt Özkaya klar.