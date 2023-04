Fußball-Oberliga Kapitän Dominik Dohmen bleibt beim SC St. Tönis an Bord

In diese positive Phase passt auch die Nachricht, dass Dominik Dohmen den Blau-Gelben erhalten bleibt. „Ich freue mich als Trainer und Mensch, dass er bleibt“, kommentiert Thamm die Vertragsverlängerung seines Kapitäns, „und aufgrund seiner Erfahrung natürlich für die Mannschaft“. Neben dieser Personalie gibt es weitere erfreuliche Entwicklungen. Nach langer verletzungsbedingter Zwangspause stand Marc Knops in dieser Woche erstmals wieder auf dem Trainingsplatz. Gleiches gilt für Branimir Galic, der knapp vier Monate nach seinem Kreuzbandriss zwar noch nicht mit der Mannschaft trainierte, aber immerhin ein eigenes Programm absolvieren konnte. „Es besteht ein kleines bisschen Hoffnung, dass er in dieser Saison noch ein Pflichtspiel bestreiten kann“, so Thamm.